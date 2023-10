Chcesz kupić duży telewizor? Jeśli zostawisz opinię, to Samsung odda ci nawet 4000 zł

Kupno odpowiedniego w dzisiejszych czasach telewizora to niemałe wyzwanie - na rynku dostępna jest masa różnych propozycji z niższych, ale także wyższych półek cenowych. Ogromnym plusem jest fakt, że każdy może wybrać sprzęt do własnych potrzeb oraz przede wszystkim do budżetu. Telewizory o ogromnych przekątnych (65 cali i większe) nie są już tylko dobrem dla najbogatszych i naprawdę duży panel da się kupić w dobrych cenach - przykładowo teraz można oszczędzić.