To się nazywa tani abonament! Lajt mobile daje wiele za niewiele

Mniejsi operatorzy często mają to do siebie, że zapewniają swoje usługi w korzystnych cenach, przez co jesteśmy w stanie dostać znacznie więcej (niż przykładowo oferują topowi operatorzy na naszym rynku) za znacznie mniej. Promocje szczególnie zachęcają do zmiany dostawcy usług, a w przypadku Lajt Mobile nowa oferta pozwoli uzyskać dostęp do naprawdę taniego internetu.