Klimatyczna Bzdura Kadencji: Krzysztof Bosak i "kryzys klimatyczny"

Kojzar powołuje się na badania Carbon Brief, z których wynika, iż wzrost globalnej temperatury o stopnie Celsjusza to m.in. wzrost poziomu mórz o 57 cm, kilkukrotnie częstsze fale upałów oraz średnio o 25 proc. więcej gorących dni, co przełoży się na suszę trwającą średnio cztery miesiące. To w naturalny sposób obniży globalny dostęp do żywności i zwiększy jego cenę. Z kolei wyższy stopień mórz przełoży się na utraty domów milionów ludzi.