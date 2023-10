Klimatyczna Bzdura Kadencji: Donald Tusk i jego węglowa niekonsekwencja

Na szczęście obietnica Donalda Tuska to tylko element kampanii wyborczej. Każdy rząd zdaje sobie sprawę, że będąc członkiem Unii Europejskiej polityka energetyczna oparta na węglu prowadzi do wysokich rachunków oraz dużego zanieczyszczenia. M.in. dlatego Polska przechodzi przez gigantyczną transformację energetyczną, silniej stawiając na energię odnawialną oraz atom. Tu nie chodzi o żadną ideologię. To czysty pragmatyzm, pozwalający zatrzymać wzrost cen za prąd, przy jednoczesnym uzyskaniu niezależności energetycznej od zewnętrznych dostawców, na przykład gazu.