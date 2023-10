Jaki monitor ViewSonic wybrać do nauki, biura i grania?

ViewSonic to amerykańska marka znana od 35 lat na całym świecie. Jest ceniona za wysoką jakość produktowych monitorów: zarówno tych profesjonalnych, jak i zaprojektowanych z myślą o graczach czy użytkownikach biurowych. Tylko w tym roku ViewSonic został wyróżniony prestiżowymi nagrodami TIPA za najlepszy monitor dla entuzjastów fotografii oraz profesjonalnych fotografów. Wyróżnienie w tak wymagającej branży to naprawdę coś. Po kilku latach nieobecności na naszym rynku marka ViewSonic powróciła w 2023 roku, co skłoniło nas do przygotowania małego przeglądu ich monitorów do nauki, biura i grania.