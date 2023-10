Robot odkurzający DreameBot L20 Ultra - recenzja. Moja żona w końcu powiedziała "wow"

Jedno, co zwraca na siebie uwagę minimalnie na minus, to czas potrzebny na czyszczenie. Przeważnie wychodzi około 15 minut na każdych 10 m2 i to bez uwzględnienia zabaw z powrotem do stacji na zostawienie mopów i odkurzanie bez nich. Nie jest to zły wynik, ale jest to trochę więcej, niż w przypadku niektórych innych odkurzaczy. Aczkolwiek w sytuacji, kiedy nie stoimy nad nim i nie patrzymy, jak sprząta, tylko zgodnie z przeznaczeniem siedzimy sobie w pracy, a on sprząta za nas - nie ma to większego znaczenia.