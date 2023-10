Dreame L10s Ultra kontra L10s Pro - pojedynek robotów sprzątających

Druga różnica to funkcja szerszego pokrycia krawędzi i narożników w urządzeniu L10s Ultra. Polega to na tym, że poruszając się wzdłuż krawędzi, robot będzie wykonywał charakterystyczny kołyszący ruch, który zwiększa skuteczność mycia. Nie musimy korzystać z tej funkcji każdorazowo – wystarczy ustawić opcję "niska częstotliwość", by robot sprzątał w ten sposób raz na tydzień w trybie czyszczenia całego mieszkania. Druga możliwość to wysoka częstotliwość, wtedy wzmocnione mopowanie odbędzie się każdorazowo. Model L10s Pro nie posiada w ustawieniach takiej funkcji.