Ruszył najlepszy polski konkurs dla start-upów. Już można zgłaszać projekty

2023 jest rokiem pełnym wyzwań, ale to właśnie wymagający rynek jest kuźnią najlepszych founderów i szybko weryfikuje, które projekty oraz produkty najlepiej się bronią i mają szanse na błyskawiczne wzrosty, także w skali globalnej. Do poprzedniej, rekordowej edycji Aulerów zgłosiło się ponad 230 startupów - wierzę, że polska społeczność startupowa jest na tyle silna i zdeterminowana na sukces, że w tym roku uda nam się pobić rekord zgłoszeń. Aulery to nagrody o mocnej randze, które stanowią nie tylko potwierdzenie jakości, ale i paszport otwierający drzwi do dalszych sukcesów

- powiedział Piotr Nowosielski, Prezes Aula Polska, CEO Just Join IT.