Ta karta graficzna miała nie trafić do sprzedaży. Teraz jest dostępna w Europie

Specyfikacja techniczna jasno potwierdza, że są to bardzo podobne do siebie karty graficzne, natomiast biorąc ceny RX’a 7900 XT z tego samego sklepu z Hiszpanii okazuje się, że musimy dopłacić 170 euro więcej za dodatkową wydajność i zapas pamięci wideo, która może przydać się za kilka lat. Nie jest jednak dokładnie wiadomo, dlaczego AMD sprzedaje RX 7900 GRE jako osobną kartę, chociaż jak się okazuje, może być to po prostu jakaś forma nadwyżki magazynowej - karty są sprzedawane w zastępczych opakowaniach.