Zielona kometa Nishimura przeleci obok Ziemi. Widać ją także z Polski

Kometa Nishimura zbliża się do Ziemi i do Słońca, więc staje się coraz jaśniejsza. Jednak jednocześnie "spada" niżej na horyzoncie, więc trudniej ją dostrzec. Dlatego najlepiej spróbować zobaczyć ją jak najszybciej - albo w tym tygodniu, albo na początku następnego. Kometa będzie najbliżej Ziemi 12 września, kiedy minie nas w odległości 125 mln km. To bezpieczna odległość, więc nie musimy się obawiać żadnego zderzenia.