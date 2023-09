Po sylwestrze będę grał w grę. Tomb Raider

Osoby, które są zbyt młode, by pamiętać te gry - lub które chciałyby do nich powrócić na nowoczesnym sprzęcie - z pewnością ucieszy fakt, że powstaje remaster klasycznej trylogii. Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, bo tak nazywa się kolekcja remasterów, budowana jest przez Aspyr Media z pomocą Crystal Dynamics. Zawierać będzie zarówno same gry, jak i wszystkie wydane do nich dodatki.