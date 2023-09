Totalne szaleństwo. Trwają pracę nad smartfonami z 32 GB RAM-u. Tylko po co?

Rozwój elektroniki, czy to smartfonów, czy komputerów/laptopów nieubłaganie idzie do przodu. Tego już nie da się zatrzymać i oczywisty jest fakt, że smartfony z 2013 roku różnią się od tych z 2023, m.in. pamięcią operacyjną - jej typem i ilością.



W obecnych urządzeniach 8 lub 12 GB to wystarczająca wartość, lecz już teraz na rynku są dostępne urządzenia z dostępem do 16, 18, czy nawet 24 GB RAM-u. To wartość, która przebija większość dzisiejszych komputerów osobistych, która z niewiadomego powodu jeszcze bardziej urośnie.