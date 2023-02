iPhone dogoni Androida pamięcią RAM. Jest jeden haczyk

Pamięci RAM w telefonach iPhone jest mniej niż w smartfonach z Androidem, ale posiadaczom sprzętów Apple rzadko kiedy to doskwiera. To zasługa systemu oraz integracji na linii hardware - software. Apple produkuje zarówno telefony, jak również oprogramowanie na nie. Umożliwia to ścisłą kontrolę wydajności oraz poziom optymalizacji nieosiągalny na otwartej platformie.