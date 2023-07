Ten smartfon ma tyle RAM-u, co mój komputer i telefon razem. Oto nowa Nubia Redmagic 8S Pro+

O ile 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej już nikogo nie dziwi, bo producenci smartfonów implementowali takie ilości (m.in. w Galaxy Z Fold 4), tak 24 GB RAM-u jak na urządzenie z Androidem to coś zdecydowanie niespotykanego. Dla zestawienia, sam korzystam z komputera z Windowsem, gdzie 16 GB pamięci DDR4 w zupełności wystarcza mi do pracy i gier, a w swoim Nothing Phone (1) mam 8 GB RAM-u. Oznacza to, że razem mój komputer i smartfon mają tyle pamięci operacyjnej, co najbardziej zaawansowana Nubia 8S Pro+.