ZTE wraca do Polski. Przecenione smartfony z niezłymi gratisami już do kupienia

Pod koniec ubiegłego roku pojawiła się informacja o tym, że marka ZTE wraca do Polski. Wtedy jednak nie mieliśmy większych konkretów co do smartfonów, które trafią do sprzedaży - poznaliśmy tylko serie i sklepy. Urządzenia są dostępne już dostępne w regularnej sprzedaży, a jest ich naprawdę sporo.