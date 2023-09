Tak ma wyglądać Galaxy S24. Koniec z tajemnicami

Teraz użytkownik OnLeaks dostarczył portalowi Smartpix rendery, które przedstawiają najbardziej prawdopodobny wygląd podstawowego modelu Galaxy S24. To, co z pewnością rzuca się w oczy, to obramowanie smartfona, które wygląda jak rodem wyciągnięte z iPhone'a 12 Pro, który miał błyszczące, ścięte ramki.