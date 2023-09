Taki będzie iPhone SE 4. Nadchodzący smartfon to miks tego, co znamy

Ponadto warto zaznaczyć, że w urządzeniu miał być testowany autorski modem 5G, ale niedawno Qualcomm wydał komunikat prasowy, który potwierdza, że aż do 2026 roku, czyli do iPhone’a 18 Apple ma korzystać z modemów Qualcomma. To oznaczałoby, że jeśli urządzenie zadebiutuje w 2024 lub 2025 roku, to z pewnością nie otrzyma autorskiego modemu 5G.