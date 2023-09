Ta aktualizacja odmieni twojego Samsunga. Masa nowości i usprawnień

Nadchodzące wydanie nowej wersji Androida oznaczonej numerem 14 dla użytkowników smartfonów Samsung nie oznacza jedynie powiewu nowości, wspólnego dla wszystkich smartfonów z aktualizacją. Wraz z Androidem 14 urządzenia, które doczekają się aktualizacji, otrzymają także nową wersję nakładki Samsung - One UI 6.



Jednak odświeżona nakładka to niejedyna nowość, jaka czeka użytkowników urządzeń Galaxy przed końcem roku. Bowiem wraz z One UI 6 do użytkowników trafi także nowa wersja aplikacji Good Lock.