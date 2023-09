Nawet na froncie potrzeba dobrych telefonów. Samsung Galaxy S23 w wersji taktycznej

Jeżeli o warunki to żeby im sprostać trzeba było wzmocnić obudowę Samsunga Galaxy S23. Zdecydowano się na włożenie go do specjalnego etui, które bardzo odporne. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że mamy do czynienia z regularnym smartfonem ze wzmocnionym etui, ale to tylko pozory. Owszem - znajdziemy tutaj przepiękny wyświetlacz Dynamic AMOLED, Snapdragona 8 Gen, ten sam zestaw aparatów. Prawdziwa różnica ukryta jest we wnętrzu.