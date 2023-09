Wybrałem się na masaż. W całym pomieszczeniu nie było żadnego człowieka poza mną

Gdy pierwszy raz usłyszałem o takich sprzętach, podchodziłem do sprawy ze sporą rezerwą. Na co dzień testuję samochody – w tym te naprawdę luksusowe i drogie. Mają fotele z funkcją masażu, czasami bardzo zaawansowane. Ale żaden z tych systemów nigdy mnie nie zachwycił. Czułem jakieś uciskanie w jednym punkcie, szybko mnie to drażniło i rozpraszało, więc wszystko wyłączałem i zapominałem o tym gadżecie do końca testu. Niezależnie od tego, jak prestiżowy znaczek widniał na masce danego auta.