Wstrzymaj się z przejściem na nowego Outlooka. Jest ku temu bardzo ważny powód

Aplikacje poczty zainstalowane na urządzeniach dają ogromną swobodę. Dzięki nim nawet bez dostępu do internetu można ogarniać wiele rzeczy w skrzynkach - m.in. robić porządki, usuwać, przenosić wiadomości między folderami, czy oznaczać ważniejsze wiadomości. Mimo że samo wysłanie wymaga dostępu do sieci to naprawdę jesteśmy w stanie wiele rzeczy ogarnąć w trybie offline. Natomiast przy pomocy nowego Outlooka na Windowsa już tego nie zrobimy.