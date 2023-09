Outlook już dostępny. Oto zupełnie nowa, aplikacja poczty e-mail od Microsoftu

Testy aplikacji Microsoft Outlook na Windowsa trwają już od zeszłego roku, jednak dostęp do poczty jak dotychczas mieli tylko ci, którzy zapisali się do publicznej wersji zapoznawczej, co można było zrobić w apce Poczta i Kalendarz przy pomocy specjalnego suwaka. Teraz Microsoft poinformował, że Outlook dla systemu Windows jest już oficjalnie dostępny.