Odebraliście już 13 GB internetu za darmo? To prezent z okazji wygranego meczu Polaków

Co więcej, dla klientów Orange Flex operator przygotował dodatkowe 13 GB internetu, które można odebrać wpisując „WYSPY” w aplikacji Mój Orange w zakładce Kody Promocyjne.



Na jednym numerze można aktywować jeden dodatkowy pakiet GB za Gole i najważniejsze — pakiet można aktywować tylko do dzisiaj (piątek 8 września) ok. godziny 23:00 (24 godziny od publikacji informacji na blogu Orange). Promocyjne gigabajty są ważne 7 dni od aktywacji i można je wykorzystać tylko w Polsce.