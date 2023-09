Zbudują bazę 200 m pod wodą. Będzie niczym ruchome miasto

Jeśli ten skomplikowany projekt dojdzie do skutku, to funkcjonowałby trochę jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna - tyle że nie w kosmosie a pod wodą. Sentinel ma szansę zrewolucjonizować badania głębin morskich umożliwiając naukowcom życie pod wodą przez dłuższy czas we względnym komforcie. Oceaniczne odmęty są przez nas bardzo słabo poznane. Wiemy więcej na przykład na temat powierzchni Marsa, niż na temat dna naszych ziemskich oceanów.