Ze wszystkich alternatyw najwięcej badań naukowych - a mam na myśli tylko te badania niezależne od przemysłu, w tym badania instytucji rządowych - mamy dzisiaj dla podgrzewaczy tytoniu. Działają one poprzez ogrzanie wkładów tytoniowych do temperatury poniżej progu spalania, wytwarzając aerozol z nikotyną, która jest wdychana do płuc. Sam tytoń używany we wkładach do podgrzewaczy tytoniu jest w dodatku mocno sprasowany, aby był bardziej odpowiedni do odparowywania. Używanie go w inny sposób (np. do palenia jak papierosa) jest nie tylko bezcelowe, ale też niemożliwe.