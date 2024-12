Tym telefonem Samsunga każdy będzie chciał nagrywać filmy

Według wiarygodnych źródeł Samsung zamierza również używać algorytmów, żeby poprawić jakość audio na nagraniach wideo. Oczywiście znajdą się malkontenci, którzy powiedzą, że co to za problem, wystarczy kupić dodatkowy mikrofon. Owszem, tylko sensowny mikrofon to wydatek co najmniej kilkuset złotych. To trochę smutne, bo właśnie wydaliście kilka tysięcy złotych na nowy flagowy telefon i już musicie kupować akcesoria. Dlatego inicjatywa Samsunga jest warta pochwalenia. Co więcej - to ma być element oprogramowania, więc istnieje pewność, że funkcja trafi również do starszych urządzeń. I to jest wspaniała wiadomość.