Ten mały sprzęt dokonał niemożliwego. W końcu mam naprawdę czysto w domu

Wszystko to zwykłą wodą, bez chemii, bez uporczywego szorowania, a nawet bez użycia specjalnych akcesoriów marki Kärcher, które mogłyby jeszcze tę pracę uprzyjemnić i przyspieszyć - czyli np. bez parowej szczotki turbo (mam i polecam) albo specjalnej szczotki do fug. Przy okazji akcesoriów - jeśli kupicie urządzenie marki Kärcher do końca grudnia tego roku i do 14 stycznia zarejestrujecie je na stronie producenta, to możecie otrzymać bonusowe akcesoria za darmo. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj, ale od siebie napiszę tylko jedno - aż szkoda nie skorzystać z tej oferty. Tym bardziej, że np. w przypadku SC 2 dostaniecie zestaw okrągłych szczoteczek i dodatkowe ściereczki EasyFix, a tych nigdy za wiele.