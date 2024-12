Od 149 zł do luksusu. Huawei ma słuchawki idealne na prezenty

Słuchawki pozwalają odciąć się od niepożądanych hałasów otoczenia, zanurzyć się w świat dźwięków, Dobre słuchawki wcale nie muszą być drogie i pod takim kątem przygotowaliśmy zestawienie najlepszych propozycji na prezent. Od razu zaznaczę, że nie musi to być prezent dla kogoś bliskiego, w końcu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prezenty sprawić samemu sobie, w końcu najlepiej znamy nasze potrzeby. Słuchawki są dobrym prezentem, bo w dzisiejszym świecie jak nigdy dotąd mamy szeroki dostęp do muzyki, podcastów i audiobooków, a najlepiej delektować się nimi odcinając się od świata. No i umówmy się, jeżeli kochamy podcasty true crime, to nie chcemy, żeby całe otoczenie słyszało co właśnie dzieje się w tym odcinku. Ale słuchawki przydają się również do pracy, zwłaszcza gdy uczestniczymy w konferencjach online, albo prowadzimy dużo rozmów, a wolimy przy nich mieć wolne ręce. Jedne z najwygodniejszych słuchawek do codziennych zastosowań są słuchawki douszne, czyli tzw. TWS. Są o wiele dyskretniejsze niż słuchawki nauszne, których masywność wizualnie psuje każdy strój, a tymczasem słuchawki douszne pasują nawet do eleganckich kreacji. Ale jakie słuchawki wybrać? Mamy kilka propozycji.