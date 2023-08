U7KQ: Kontrast, jasność i kolor - co trzeba o nich wiedzieć kupując nowy telewizor?

W ramach technologii LCD nie jest jeszcze możliwe uzyskanie perfekcyjnego kontrastu, bo jeszcze przez długi czas LED-y nie będą rozmiaru pojedynczego piksela. Co innego w technologii OLED, która rzeczonego doświetlenia nie wymaga. W telewizorach OLED organiczne diody to subpiksele tworzące obraz. To oznacza, że każdym pikselem można sterować indywidualnie, w tym jego jasnością. Telewizor może więc wyświetlać, na przykład, jasne elementy na ciemnym tle - a wokół tych jasnych elementów nie widać żadnej poświaty.