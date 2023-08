Oppo A78 debiutuje w Polsce. Najlepszy telefon do 1000 zł z promocją na start

8 sierpnia do sprzedaży trafił wyczekiwany od stycznia średniopółkowy model z serii A - Oppo A78. Jest to całkiem ważna premiera dla Oppo, gdyż jest to pierwszy model z serii A wyposażony w ekran Amoled FHD+, obecny przede wszystkim we flagowych urządzeniach. Wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala posiada częstotliwość odświeżania 90 Hz i maksymalną jasność 600 nitów.