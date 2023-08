To się dzieje naprawdę. Miliarderzy Musk i Zuckerberg podali szczegóły walki w oktagonie

Dodał również, że jest gotowy do walki już teraz, a zaproponowana przez niego data 26 sierpnia nie została potwierdzona przez byłego prezesa Twittera (a obecnego właściciela).



Zuckerberg lekko wyśmiał też również wybór platformy streamingowej dokonany przez Muska, sugerując, że Facebook i Instagram mają znacznie lepsze funkcje w porównaniu do X/Twittera, a także takie do wspierania organizacji charytatywnych bezpośrednio na platformie.



Czy walka się odbędzie? Elon lubi żartować, więc pojedynek z Markiem może się odbyć lub i nie. To rodzaj ruletki. Co ważne, druga strona wydaje się bardziej zaangażowana w całą tę sprawę.