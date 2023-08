Co jest w moim plecaku - gadżety, które zabieram na wakacje

Mimo iż często z niego korzystam, ładuję go nie częściej niż raz na 1,5 dnia. Gdybym używał mniej intensywnie, jak bardziej typowy użytkownik, wynik dwóch dni zapewne osiągnąłbym bez problemu. A mimo tego zapewnia wydajność gwarantującą błyskawiczne wczytywanie się aplikacji i pracę wielozadaniową. Również mimo tego oferuje bezsprzecznie najlepszy, piękny wyświetlacz na rynku. Wykonuje też tak dobre zdjęcia, że po raz pierwszy zacząłem rozważać zostawienie prawdziwego aparatu w domu (do tej pory nawet najlepsze telefony mnie nie satysfakcjonowały). A do tego, co już jest oceną subiektywną, jest śliczny. No i przeżył już kilka upadków na twardy grunt bez stłuczenia. Wisienką na torcie jest Android z One UI, w mojej ocenie najlepiej przygotowana wersja Androida na rynku.