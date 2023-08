Chciała sprzedać getry, straciła 20 tys. zł. Kasę w sieci kradną już nawet 15-latkowie

To najlepiej pokazuje, jak niewiele trzeba, aby wyłudzić pieniądze od Polaków. I w badaniach niby większość wie, jak działają internetowi oszuści, ale co innego teoria, co innego praktyka. Te dwa opisane przekręty mają wspólny mianownik – zbyt duże zaufanie do drugiej strony. Niestety zarówno sprzedawcę, jak i potencjalnego kupca, powinniśmy prześwietlić. Sprawdzić komentarze, opinie, a jeśli to sklep, upewnić się, czy w ogóle istnieje. Każda próba zrealizowania transakcji poza oficjalnymi dostępnymi metodami niech będzie dla nas sugestią, że coś może być nie tak.