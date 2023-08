AMD chce być jak Intel. Stworzy hybrydowe procesory

Według najnowszych doniesień seria procesorów AMD Ryzen 8000 może wprowadzić małą rewolucję w propozycjach czerwonych. To przez to, że jednostki te zyskają zarówno duże rdzenie Zen, jak i bardziej energooszczędne jednostki, które okazują się nam już znane. Mowa o rdzeniach z dopiskiem "C", wykorzystywanych m.in. w serwerowych procesorach EPYC.