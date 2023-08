Amazon będzie miał swojego TikToka. Nie zgadniesz po co

Jednocześnie wyciągnięcie ręki przez Amazon do influencerów - jakkolwiek tanie by nie było - można powiązać bezpośrednio z Inspire. W grudniu ubiegłego roku amerykański Amazon dodał do aplikacji kanał wizualnie przypominający TikToka, na którym wybrani użytkownicy mogą przeglądać nagrania z interesującymi ich produktami. Nagrania to typowe dla TikToka, Rolek Instagrama i Shortów YouTube pionowe wideo o długości poniżej minuty. W wypowiedzi dla The Wall Street Journal rzecznik Amazon przekazał, że Inspire będzie "dopasowywał treści do zainteresowań kupujących, z czasem coraz bardziej się do nich dostosowując".