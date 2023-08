Założyli sojusz bez Mety, żeby ustandaryzować Metawersum. Ale to i tak pierwszy dobry pomysł od dłuższego czasu

Jego członkami są również Unity i Epic Games, czyli twórcy wiodących silników gier, czyli mechanizmów do tworzenia trójwymiarowych światów. Jest też nim Apple, który od lat ciężko pracuje nad goglami Vision Pro i które już w przyszłym roku ponoć zaczną przenosić użytkowników do zupełnie nowej rzeczywistości. Do porozumienia dołączyła też Nvidia, wiodący dostawca układów scalonych do tworzenia i wyświetlania treści 3D.