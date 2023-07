Zmian co prawda nie ma od groma, ale z pewnością to wszystko zostało ułożone w jedną, sensowną całość. Warto zaznaczyć, że nowy interfejs zyskają posiadacze konsol Xbox Series X|S, ale także starszej generacji, czyli Xbox One. Aktualizacje mają być wprowadzane stopniowo od dzisiaj przez następne tygodnie, zatem jest szansa, że nowy interfejs będziecie mogli przetestować w praktyce już niebawem.