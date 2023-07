Popularny komunikator przestanie masakrować twoje filmy. Super aktualizacja WhatsAppa

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis WABetaInfo, w sobotę polskiego czasu w sklepie Google Play udostępniono kolejną wersję testową komunikatora oznaczoną numerem 2.23.14.10. Najważniejszą zmianą - a właściwie funkcją, jest możliwość przesyłania wideo w wysokiej rozdzielczości.



Od teraz w wersji testowej aplikacji, wybierając plik do przesłania WhatsApp zapyta użytkownika o to, w jakiej jakości chce udostępnić film. Po wybraniu opcji "HD Quality" ("Jakość HD") film nadal ulegnie kompresji, lecz znacznie mniejszej w porównaniu do wideo w standardowej jakości. Filmy przesłane w wysokiej jakości będą oznaczone tagiem "HD" znajdującym się w lewym dolnym rogu wideo, podobnie jak ma to miejsce przy obecnie testowanej możliwości wysyłania zdjęć w jakości HD.