Poczta Polska ma nową zabawkę. Zajrzą do twojej paczki i nie zostawią śladu

Skaner może pracować do 18 godzin na dobę i jego zadaniem jest szybka i nieinwazyjna kontrola wnętrza paczek. Umożliwi to sprawdzenie co znajduje się w paczce, czy nie ma tam czasem niedozwolonych rzeczy takich jak substancje psychotropowe, broni, wyrobów tytoniowych, alkoholi. Dzięki widokowi 3D będzie łatwiej dostrzec te przedmioty, nawet gdy nadawcy będą próbować je ukryć. Urządzenie trafi do sortowni już w lutym 2024 r. Od momentu jego uruchomienia żadna paczka nie będzie tajemnicą.