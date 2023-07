To koniec pewnej epoki. Philips z Philipsem już nie współpracuje, tak jak Ambilight z Hue

Hue i Ambilight może i są sygnowane marką Philips, ta jest jednak tylko licencjonowana przez inne firmy. Za Hue odpowiada Signify, zaś telewizory Philipsa to produkt firmy TP Vision. Hue+Ambilight istniało, bo obie firmy doszły do porozumienia. To jednak z jakiegoś nieznanego względu wygasło.