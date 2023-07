Masz abonament w Orange? W aplikacji czekają na ciebie darmowe GB internetu

Co środę pomarańczowy operator rozdaje prezenty, co jest już standardem. Nie zawsze są to jednak pakiety internetu, a dostępy usług czy inne mniejsze bonusy, z których niekoniecznie każdy chce skorzystać. Jednak paczek gigabajtów nigdy za wiele, szczególnie w tym urlopowym, wakacyjnym czasie - przez następne dni do kolejnej środy można odebrać całkiem sporo danych.