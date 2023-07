Tyle będą kosztowały nowe telefony Oppo Reno 10. Smartfony trafią do Polski

Standardowa cena modelu Oppo Reno 10 8/256 GB ma wynosić 500 euro (ok. 2230 zł), natomiast Reno 10 Pro - 650 euro (ok. 2900 zł). W przedsprzedaży smartfony są do kupienia o 10 proc. taniej. Reno 10 - 450 euro (ok. 2000 zł), Reno 10 Pro 12/256 GB - 585 euro (ok. 2600 zł). I podobna promocja może (choć nie musi) pojawić się w Polsce. Możliwe, że obok obniżonej ceny otrzymamy także dodatkowy bonus. Czekamy.