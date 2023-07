OnePlus 12 będzie jak okręt podwodny. Będzie miał peryskop

Obiektywy peryskopowe dołączają do 1-calowych matryc i aparatach o rozdzielczości 200 megapikseli. To one będą w nadchodzącym sezonie jedną z opcji, które mają przekonać klientów do wyboru konkretnego modelu. W 2023 roku już mieliśmy pierwsze gwiazdy z tego typu obiektywem do zdjęć tele, w rodzaju Xiaomi 13 Ultra. Dla przypomnienia - obiektywy peryskopowe wyróżniają się największym możliwym przybliżeniem bez straty jakości. Soczewki (a przynajmniej ich większość) są ułożone prostopadle do matrycy, co przypomina działanie peryskopu. W efekcie użytkownik otrzymuje kilkustopniowy zoom cyfrowy, dużo większy hybrydowy, a powyżej pewnego poziomu zaczyna działać zoom elektroniczny. Jak to wygląda, wyjaśni wam pan Jerry: