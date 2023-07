King Kong, pancerniak, a może uroczy dodatek do torebki? Te wszystkie smartfony oferuje jedna marka, z którą zdecydowanie warto się zapoznać

Jeżeli chodzi o zdjęcia to z tyłu znajduje się aparat główny o rozdzielczości 100 megapikseli, wspomaga go aparat do zdjęć makro o rozdzielczości 5 megapikseli. Przydadzą się podczas uchwycenia momentów. Jednak to trzeci jest najciekawszy. To kamera noktowizyjna o rozdzielczości 24 megapikseli, dzięki której bez trudu odnajdziemy się w ciemnych pomieszczeniach - żadna krypta nie będzie mu straszna. Z przodu znajduje się kamera do selfie o rozdzielczości 32 megapikseli.