Nowe rekordy temperatur. To najcieplejszy lipiec w historii, naukowcy już to wiedzą

W oparciu o wstępne dane, w tym prognozowane temperatury do końca miesiąca, jest praktycznie pewne, że lipiec 2023 r. będzie najcieplejszym lipcem z dużym marginesem około 0,2°C (+/-0,1°C) powyżej poprzedniego rekordu. Będzie to nie tylko najcieplejszy lipiec, ale także najcieplejszy miesiąc w historii pod względem bezwzględnej średniej globalnej temperatury. Być może będziemy musieli cofnąć się o tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy lat, aby znaleźć podobnie ciepłe warunki na naszej planecie. Rekord padł w momencie ogłoszenia El Niño na tropikalnym Pacyfiku. Przyczyniając się do ocieplenia, podstawowym powodem, dla którego obserwujemy takie rekordy, jest ciągłe uwalnianie ogromnych ilości gazów cieplarnianych przez ludzi. Ponieważ skutki El Niño ujawniają się w pełni dopiero w drugiej połowie roku, po czerwcu - a teraz lipcu - prawdopodobnie nastąpią kolejne rekordowo ciepłe miesiące aż do co najmniej początku 2024 roku – wyjaśnia dr Karsten Haustein, autor analizy.