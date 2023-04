Co szkodzi polskim pszczołom? Nie tylko cieplejsze zimy są problemem

Rosnące temperatury i ocieplający się klimat stanowią problem, ale nie jest on jedyny i mający zawsze bezpośredni wpływ na pogarszające się warunki dla pszczół. Na przykład w zimowych wylotach owadów nie byłoby niczego złego. Ba, są nawet korzystne. Zimą pszczoły jedzą, żeby się ogrzać. W ulach jednak nie wydalają kału. Kiedy więc mogą udać się na świeże powietrze, jest to dla nich wręcz moment ulgi, a pszczelarze nazywają ten proces oblotami oczyszczającymi. Oczywiście cieplejsze zimy są wyzwaniem. Pszczelarze starają się wcześniej, już jesienią, ochładzać ule - by matka przestała składać jaja (pszczoły, które mają przetrwać zimę, nie mogą być spracowane, a opieka nad larwami dramatycznie skraca oczekiwaną długość życia robotnic. Przy rosnących temperaturach w końcu nie będzie to możliwe: nie włoży się przecież pszczół do lodówki.