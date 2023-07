W sierpniu podwójna niespodzianka na niebie. Dwa ogromne księżyce!

Superksiężyc to potoczna nazwa pełnego lub nowego księżyca, który występuje w pobliżu lub w momencie, gdy Księżyc jest w najbliższym punkcie swojej orbity wokół Ziemi, zwanym perygeum. Księżyc wydaje się wtedy nieco większy i jaśniejszy niż zwykle, ponieważ jest o około 14 proc. bliżej Ziemi niż w apogeum, czyli najdalszym punkcie orbity. Różnica ta może być trudna do zauważenia gołym okiem, ale można ją dostrzec porównując zdjęcia Księżyca wykonane w różnych fazach. Co ważne nasz satelita świeci wówczas do 30 proc. jaśniej.