Pentagon ma ambitny plan: AI będzie czytać nasze wiadomości i sprawdzać, czy np. nie zdradzamy drugiej połowy

Wykorzystanie modelu GPT-3 pozwoliło badaczom stworzyć podstawowy zestaw kategorii norm społecznych, na podstawie których można było oceniać naruszenia. Ponieważ system miał być szkolony na tekstach, Neuman i Cohen wykorzystali klasyfikację metodą zero-shot opartą na przetwarzaniu języka naturalnego do analizy przesłanek i relacji w każdej próbce tekstu - także w tekstach, który model wcześniej "nie widział". Jednocześnie automatyczne odkrywanie reguł stworzyło podstawę do wykrywania naruszeń, która - według izraelskich badaczy - mogłaby być zrozumiała dla naukowców społecznych korzystających z narzędzia, zamiast doprowadzać do niezrozumiałego procesu zwanego "black box" generowanego przez większość modeli.