Mówimy o modelu, który na premierę we wrześniu 2022 roku kosztował 5199 złotych. Była to kwota absolutnie zaporowa, w dużej mierze wynikająca z fatalnej relacji siły złotówki do euro, a euro do dolara. Dla porównania, iPhone 13 na premierę kosztował w Polsce 4199 zł. Mieliśmy więc do czynienia z drastycznym wzrostem aż o tysiąc złotych. Wzrostem, który wciąż jest widoczny na oficjalnej stronie Apple, gdzie iPhone 14 128GB Północ jest sprzedawany za 5199 zł.