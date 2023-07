Znalazł sposób na torturowanie telemarketerów. Dzwonią i muszą gadać z botem, który rujnuje im dzień

To, co jest interesujące, to fakt, że początkowo zaprogramowałem te roboty w stu procentach samodzielnie, a więc dokładnie wiedziałem, co zrobi algorytm - kiedy i jakie nagrania będą odtwarzane. To teraz to fascynujący proces, w którym to ChatGPT kontroluje co i jak powie Białobrody.

- powiedział Rogers Anderson